الولايات المتحدة تعلن معارضتها للهجمات التركية شمال غربي سوريا

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعارض مواصلة تركيا هجماتها العسكرية في شمال غرب سوريا، رغم اعتراف واشنطن بحق أنقرة في الدفاع عن نفسها.

وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي: “لا نريد عمليات عسكرية في شمال غرب سوريا، حيث أنها ستعرض المدنيين لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل وتهدد جنودنا وأفرادنا في سوريا وكذلك مهمتنا في مكافحة تنظيم داعش”، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقر بحق تركيا في الدفاع عن نفسها، وخاصة ضد الإرهاب.

وأعرب كيربي عن تقديره لحجم الخطر الذي يتعرض له الشعب التركي لكنه قال في الوقت ذاته، “لا نعتقد أن فكرة العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا هي أفضل وسيلة لمواجهة ذلك الخطر”.

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن الولايات المتحدة، طلبت من تركيا، إعادة النظر في عمليتها العسكرية البرية المحتملة ضد تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، شمالي سوريا.

وأضاف أكار أن تركيا طلبت في المقابل من الولايات المتحدة “الالتزام بتعهداتها”، داعيا واشنطن إلى “تفهم الوضع” فيما يتعلق بسوريا.

وتواصل القوات التركية، منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شن هجمات صاروخية ومدفعية، بإسناد جوي في شمال سوريا، تستهدف الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا؛ إلى جانب الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب (كوباني)، وكذلك في شمال العراق.