موسكو لا ترغب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن

موسكو – سبوتنيك . وقال ريابكوف لصحيفة “إيزفيستيا” الروسية: “لا نريد أن تتطور الأمور بهذه الطريقة. قطع العلاقات الدبلوماسية هو إشارة إلى أنه لم يبق هناك موارد سياسية، وتبقى فقط الموارد العسكرية. نحن لا نحتاج ذلك”.

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تدهورا ملحوظا على خلفية تطور الأحداث، بعد أن فرضت واشنطن جملة من العقوبات، ضد شخصيات ومؤسسات روسية، بذريعة “التدخل في الانتخابات الأمريكية”، وأعلنت ترحيل 35 دبلوماسيا روسيا، من الذين وصفهم الرئيس الأمريكي السابق بأنهم “موظفون في الاستخبارات الروسية”.