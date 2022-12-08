المستشار الألماني: خطر استخدام الأسلحة النووية في الصراع الأوكراني انخفض بفضل الضغط الدولي

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، يوم الخميس، إن خطر استخدام الأسلحة النووية في الصراع الأوكراني قد انخفض بفضل الضغط الدولي على روسيا.

وقال شولتس في مقابلة نشرت اليوم مع مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية: “لقد تغير شيء واحد في الوقت الحالي: توقفت روسيا عن التهديد باستخدام الأسلحة النووية، استجابة للمجتمع الدولي الذي يحدد خطا أحمر”.

بوتين: روسيا تعتبر أسلحة الدمار الشامل وسيلة حماية

وأمس الأربعاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: “فيما يتعلق بحقيقة أن روسيا لن تكون البادئة بالاستخدام تحت أي ظرف من الظروف. لكن إذا لم تكن البادئة بالاستخدام تحت أي ظرف من الظروف، فهذا يعني أنها لن تكون الثانية أيضًا، لأن احتمالات الاستخدام في حالة وقوع ضربة نووية على أراضينا محدودة للغاية”.

وأضاف بوتين: “ومع ذلك، لدينا استراتيجية لاستخدام وسائل الحماية، ونحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل كوسيلة للحماية، والأسلحة النووية، وكلها ضمن ما يسمى بالضربة الانتقامية، أي نقوم بالرد عندما يتم ضربنا”، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية الأمريكية موجودة بأعداد كبيرة في القارة الأوروبية.