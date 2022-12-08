زيلينسكي: الصراع الأوكراني سينتهي العام المقبل

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي في العام المقبل.
موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقطع فيديو مسجل مسبقا إلى حفل تصنيف “بوليتيكو 28” السنوي: “أعتقد أن الأوكرانيين سيكونون الأكثر نفوذا في العام المقبل أيضا، ولكن بالفعل في وقت السلم”.
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تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف “لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتمثل بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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