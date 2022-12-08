مقتل جندي وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار شمالي المكسيك

قالت الأمانة الإقليمية للسلامة العامة، يوم الأربعاء، إن جنديا مكسيكيا قتل وأصيب سبعة آخرون خلال تبادل لإطلاق النار مع مجرمين في ولاية تاماوليباس المكسيكية بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.
مكسيكو سيتي – سبوتنيك. وقالت أمانة السلامة العامة لولاية تاماوليباس على الموقع الإلكتروني: “نتيجة للاشتباكات على الطريق السريع نويفو لاريدو مونتيري صباح الأربعاء، قتل جندي وسبعة مجرمين، وأصيب سبعة جنود آخرين بجروح بالرصاص وتم نقلهم جوا”.
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وقالت الأمانة صباح الأربعاء إن قواتها قضت على سبعة مجرمين دون تقديم بيانات عن الإصابات بين الجيش.
وقالت الأمانة إنه تم الإبلاغ عن العديد من “الحالات الخطيرة” في مناطق مختلفة من نويفو لاريدو، وتم حث المواطنين على تجنب المشي ما لم يكن ذلك ضروريا.
ووقع اشتباك مماثل في نويفو لاريدو صباح يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن قالت السلطات إنها احتجزت إل نيغرولو، الزعيم المزعوم لخلية محلية في كارتل الشمال الشرقي، المعروف سابقا باسم لوس زيتاس.
وتعتبر نويفو لاريدو، الواقعة على الساحل الشرقي للمكسيك، واحدة من المراكز الإقليمية الرئيسية لتهريب المخدرات ومنطقة تقاتل فيها عصابات المخدرات المتنافسة من أجل النفوذ، مما يسبب العنف والأعمال العدائية.
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