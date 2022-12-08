مكتب رئيس البيرو يعلن استعادة النظام الدستوري في البلاد

أعلن مكتب رئيس البيرو استعادة النظام الدستوري في البلاد وإلغاء حظر التجوال، الذي فرضه الرئيس المعزول بيدرو كاستيلو.
بوينس آيرس– سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الرئاسي: “بعد استعادة النظام الدستوري، يلغى حظر التجوال الذي تم فرضه بطريقة غير شرعية”.
وكان كاستيلو، الأربعاء، قد حل البرلمان الذي كان يخطط بحث مسألة عزله من رئاسة البلاد. لكن اجتمع البرلمانيون واتخذوا قرار عزله.
وتشهد بيرو تقلبات سياسية خلال الأشهر الأخيرة وتحقيقات في قضايا فساد، وذلك منذ تولي كاستيلو منصبه في يوليو/ تموز من العام الماضي.
شرطة بيرو تعتقل كاستيلو بعد قرار البرلمان بعزله من منصب الرئيس
أمس, 20:44 GMT
وواجه كاستيلو اتهامات من المدعي العام في البلاد بتشكيل منظمة إجرامية في البلاد مسؤولة عن ممارسات فساد في البلاد للحصول على الأموال.
ومنذ توليه الرئاسة عيّن كاستيلو 5 رؤساء للحكومة، وتظاهر ضده الآلاف مطالبين بإقالته من منصبه وكأن أكبر تلك الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.
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