مكتب رئيس البيرو يعلن استعادة النظام الدستوري في البلاد

أعلن مكتب رئيس البيرو استعادة النظام الدستوري في البلاد وإلغاء حظر التجوال، الذي فرضه الرئيس المعزول بيدرو كاستيلو.

بوينس آيرس– سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الرئاسي: “بعد استعادة النظام الدستوري، يلغى حظر التجوال الذي تم فرضه بطريقة غير شرعية”.

وكان كاستيلو، الأربعاء، قد حل البرلمان الذي كان يخطط بحث مسألة عزله من رئاسة البلاد. لكن اجتمع البرلمانيون واتخذوا قرار عزله.

وتشهد بيرو تقلبات سياسية خلال الأشهر الأخيرة وتحقيقات في قضايا فساد، وذلك منذ تولي كاستيلو منصبه في يوليو/ تموز من العام الماضي.

شرطة بيرو تعتقل كاستيلو بعد قرار البرلمان بعزله من منصب الرئيس

وواجه كاستيلو اتهامات من المدعي العام في البلاد بتشكيل منظمة إجرامية في البلاد مسؤولة عن ممارسات فساد في البلاد للحصول على الأموال.