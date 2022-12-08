السفير الروسي لدى العراق: واشنطن تعيق توسع التعاون العسكري بين موسكو وبغداد

قال السفير الروسي لدى بغداد، إلبروس كوتراشيف، لوكالة “سبوتنيك” إن العراقيين يحبون الأسلحة الروسية، لكن واشنطن تعرقل توسيع التعاون العسكري التقني بين موسكو وبغداد من خلال إظهار منافسة غير عادلة.

موسكو – سبوتنيك . وقال كوتراشيف: “يحب العراقيون الأسلحة السوفيتية والروسية الصنع لأنهم على دراية كبيرة بها، بالإضافة إلى ذلك، لدينا أسعار تنافسية. في هذا الصدد، بالطبع، إذا لم يتدخل الأمريكيين وحلفاؤهم بيننا وبين العراقيين، أعتقد أن هذا التعاون كان سيتقدم إلى المستوى الذي كان عليه خلال أوقات الاتحاد السوفيتي”.

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وأشار كوتراشيف إلى منافسة واشنطن غير العادلة، قائلا إن الولايات المتحدة “تفرض أسلحتها وخدماتها على العراقيين”.

وقال السفير الروسي: “الأشياء الرئيسية التي لا يحبها أصدقاؤنا العراقيون هي ثمن الأسلحة الأمريكية وتكاليف الصيانة، والتي أغلى أربع مرات من الأسلحة الروسية”.

وأضاف كوتراشيف أن الولايات المتحدة لا تسمح لنظرائها العراقيين “بالنظر داخل المعدات الموردة” وترك صيانة الأسلحة التي تم تسليمها لأنفسهم.

وقال السفير: “هناك حتى شكوك في أن هناك شيئا مخفيا في الداخل لا ينبغي إظهاره لأي شخص، بما في ذلك المستهلكين”.