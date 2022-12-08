ضيف غير مرحب به يقتحم المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل… فيديو

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جلوس قطة على منصة الإعلام أثناء المؤتمر الصحفي للنجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور قبل مواجهة كرواتيا، ثم اقتربت القطة من مسؤول في كتيبة السامبا كان يجلس بجوار جناح ريال مدريد، لكنه أمسكها وألقاها من على الطاولة خلال المؤتمر الصحفي.