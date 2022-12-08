ضيف غير مرحب به يقتحم المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل… فيديو

اقتحمت قطة المؤتمر الصحفي للمنتخب البرازيلي قبل مواجهة نظيره الكرواتي في الدور الربع النهائي من بطولة كأس العالم، التي تجري وقائعها في قطر.
وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جلوس قطة على منصة الإعلام أثناء المؤتمر الصحفي للنجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور قبل مواجهة كرواتيا، ثم اقتربت القطة من مسؤول في كتيبة السامبا كان يجلس بجوار جناح ريال مدريد، لكنه أمسكها وألقاها من على الطاولة خلال المؤتمر الصحفي.
وانفجر فينيسيوس جونيور بالضحك بينما كان يجيب عن سؤال صحفي قبل مواجهة كرواتيا في افتتاح مباريات دور الثمانية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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