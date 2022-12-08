"إس في-99"… بندقية قنص روسية صامتة للقوات الخاصة

تختلف مواصفات بنادق القنص وفقا لطبيعة المهام التي يتم تصميم البندقية لتنفيذها، وتمثل “إس في-99” نوعا من البنادق الروسية المصممة لمهام القوات الخاصة.

وتتميز بندقية “إس في-99” بمعدل ارتداد منخفض ودقة تصويب عالية، حسبما ذكر موقع “كلاشنيكوف” الروسي.

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ولفت الموقع إلى أن البندقية الروسية مصممة بكاتم صوت ومانع لهب بصورة تمنح القناص الذي يستخدمها قدرة أكبر على التخفي أثناء تنفيذ مهامه.

ما هي المواصفات الفنية للبندقية “إس في-99″؟

الوزن دون طلقات: 4.5 كيلوغرام (يشمل أجهزة الرؤية وكاتم الصوت). عيار الطلقات: 5.6 ميلليمتر. الطول بكاتم الصوت: 103 سنتيمترات. طول الماسورة: 35.1 سنتيمتر. مدى التصويب: 100 متر. نظام التعمير: يدوي. نظام الإطلاق: فردي. سعة المخزن: 5 أو 10 طلقات.

ولفت الموقع إلى أن بندقية “إس في – 99” مزودة بقضبان “بيكاتنلي” خاصة بأجهزة الرؤية، إضافة إلى إمكانية استخدام زر الأمان بكلتا اليدين أثناء الاستخدام.