أفادت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بالقضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتي مشاة وثلاث سيارات عسكرية على محور كوبيانسك.

وعلى محور كراسني ليمان، واصلت الوحدات الروسية شن عمليات هجومية حيث قضت باستخدام سلاح الجو والمدفعية على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا، ودمرت ثلاث عربات نقل جند وسيارتين عسكريتين.

وأضاف البيان: “نتيجة الضربات بأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية في مناطق شيفتشينكوفسكوي وغريغوروفسكوي التابعتين لمقاطعة زابوروجيه، تم تدمير 5 راجمات صواريخ أمريكية، وراجمة صواريخ من طراز “مارس 2″ ألمانية الصنع المصنوعة”.

كما تم تدمير راجمتين أمريكيتين من طراز هيمارس بالقرب من مستوطنة إليتشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم القضاء على أكثر من 90 مرتزقًا بولنديًا في منطقة بوروفسكوي التابعة لمقاطعة خاركوف نتيجة قصف بأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية.

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وفي اتجاه دونيتسك ، قام العدو بمحاولات فاشلة للهجوم المضاد للقوات الروسية في اتجاه مستوطنات سبورنوي وبيريستوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية مما أسفر عن مقتل 50 جنديًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنتي بيك أب تحت ضربات القوات المسلحة الروسية.

وذكر البيان أن: “القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك حاولت مهاجمة مواقع الوحدات الروسية في اتجاه مستوطنة نيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية بمساعدة مجموعة تكتيكية.

ودحرت القوات الروسية باستخدام الضربات المدفعية كتائب العدو إلى مواقعها الأصلية، وتم القضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا وتم تدمير عربة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة ومركبتين.

كما ضرب سلاح الجو والقوات الصاروخية والمدفعية 93 مربض مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط تجمع القوى البشرية العاملة والآليات العسكرية في 196 مقاطعة.

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في منطقة بيتشينيغي التابعة لمقاطعة خاركوف، تم تدمير راجمة صواريخ من طراز “توتشكا- أو” في منطقة ديلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم نسف رادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع من طراز تي بي كيو- 50.

وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسي مروحية لأوكرانية عادية من طراز “مي-8” في بلدة ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإصافة لخمس طائرات دون طيار في مناطق تاباييفكا في مقاطعة خاركوف، وبارانيكوفكا، وكريمينايا، وبروستورنوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.