تصنيع محرك فضائي يعمل بالماء في روسيا

وأوضح أن مثل هذه المحركات يمكن استخدامها لتصحيح المركبات الفضائية وأنظمة التحكم في الموقف. الآن، لهذه الأغراض، يتم استخدام محركات الصواريخ الكهربائية “غير الضارة” التي تعمل بالكريبتون أو الزينون أو التي تعمل بواسطة ثنائي ميثيل هيدرازين السام غير المتماثل. المحرك الذي يعمل بالماء، حسب قوله، لديه درجة خطورة أقل بكثير من درجة الهيدرازين.