برلماني لبناني: جلسة الحكومة سببت خللًا في الشراكة الوطنية ولا يمكن انتخاب رئيس تحدي

تصاعدت حدة الخلاف السياسي على خلفية انعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، لا سيما بين التيار الوطني الحر وحليفه حزب الله، في خضم فشل البرلمان اللبناني للمرة التاسعة في انتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، جراء الانقسام السياسي الحاد بين الكتل النيابية.

وتنتقد أوساط التيار الوطني الحر حضور وزراء حزب الله للجلسة الحكومية، لا سيما وأن التيار يعتبر انعقاد الجلسة تعديًا على صلاحيات رئاسة الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي.

وأصدرت العلاقات الإعلامية التابعة لحزب الله بيانا في المقابل، ردت فيه على انتقادات التيار الوطني الحر، وأشار البيان الى أن “حزب الله لم يقدّم وعداً لأحد بأن حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا بعد اتفاق جميع مكوناتها على الاجتماع وأن الحزب لم يقدّم وعدا للتيار الوطني الحر بأنه لن يحضر في حال تغيب وزراء التيار، وأن وزراء الحزب قرروا حضور الجلسة لارتباطها بحاجات الناس”.

واعتبر النائب غسان عطالله عضو تكتل “لبنان القوي” في تصريحات لـ”سبوتنيك” أنه لا يمكن انتخاب “رئيس تحدي” (بلا توافق في لبنان).

الرئيس يجب أن يتمتع بتوافق أكبر عدد ممكن من الكتل النيابية، ورئيس التحدي اليوم غير وارد لأن مجلس النواب مقسم اليوم لعدة كتل صغيرة ويجب أن يأخذ أغلبية الكتل في النصاب أو الانتخاب.

وأضاف عطالله: “اليوم أتصور الرقم الذي رأيناه 39 بـ 39 سيدفع بالجميع للتفكير بأنه لا بد من التفكير بتوافق على رئيس مقبول من أغلبية الكتل لأنه لا يمكن لأحد اليوم أن يغلب أحد”.

المطلوب اليوم من الرئيس أولويات محددة، ومنها أن لا يكون معاديًا لدول الخارج وبنفس الوقت أن لا يطعن القوى في الداخل، وحتى الساعة لم ينضج رئيس يمكن أن نقول أن الأولويات قد تنطبق عليه، ولذلك حتى الساعة انتخاب الرئيس يذهب إلى الفراغ.

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كما ذكر عطالله أن “رئيس مجلس النواب اقترح اليوم الحوار وأعتقد إذا الجميع اقتنع بأنه أصبح من الأفضل الذهاب إلى حوار للتوصل إلى نتيجة عندها الكتل تذهب للتشاور والحوار، ومن الممكن أن نصل إلى نتيجة أفضل، ولكن الأكيد أن الأمور ذاهبة إلى ما بعد رأس السنة”.

عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال سببت خللًا في الشراكة اللبنانية، إن النظام اللبناني واضح وهو مبني على الشراكة، وحتى الدستور واضح بمقدمته بأنه لا يمكن لأحد أن يحكم من دون الشراكة، المواد الدستورية واضحة بأنه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تتطلب صلاحيات رئيس الجمهورية، فحذرنا من هذا الموضوع مسبقًا واليوم رأينا أن الذي حذرنا منه وصلنا إليه.