وزير الإعلام اليمني: إيران تواصل عمليات نقل ‏صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لـ"أنصار الله"‏

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الخميس، إيران “بمواصلة عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من ‏صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لجماعة “أنصار الله”.‏

وأردف الإرياني: أن ما تقوم به إيران هو “انتهاك سافر للقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216)، في ظل صمت دولي وعجز عن القيام بواجباته في صون مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحفظ الأمن والسلم العالمي”، في سلسلة من تغريداته على “تويتر”.

وأضاف أن “هذا التصعيد يؤكد مساعي نظام ايران الهروب من ازماته الداخلية عبر تحريك ادواته في المنطقة، ومنها جماعة “أنصار الله” لتنفيذ سياساته التدميرية ونشر الفوضى والارهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد أمن الطاقة العالمية، وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب”.

وختم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بيانه مطالبا “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية في وقف ممارسات النظام الإيراني التي تقوض جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب، وتفاقم الأزمة والمعاناة الإنسانية لليمنيين، وتهدد السلم والامن الإقليمي والدولي”، وفق قوله.

1-يواصل نظام إيران عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لمليشيا الحوثي، في انتهاك سافر للقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216)، في ظل صمت دولي وعجز عن القيام بواجباته في صون مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحفظ الأمن والسلم العالمي — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 8, 2022

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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