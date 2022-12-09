العدل الأمريكية تطلب من قاض فيدرالي توجيه تهمة ازدراء المحكمة لدونالد ترامب

طلبت وزارة العدل الأمريكية من قاض فيدرالي توجيه تهمة ازدراء المحكمة للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بوثائق سرية.

موسكو – سبوتنيك . ووفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن مصادر، اليوم الجمعة: “طلبت وزارة العدل الأمريكية من قاض فيدرالي توجيه تهمة ازدراء المحكمة لدونالد ترامب لرفضه الامتثال لأمر استدعاء صدر هذا الصيف يطالب الرئيس السابق بتسليم وثائق سرية”.

ترامب يصف تبادل السجينين غراينر وبوت بـ”إحراج غير وطني” لأمريكا

هذا وعثر مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق على 11 مجموعة من الوثائق بعضها “سري للغاية” أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأدان ترامب المداهمة باعتبارها تسليحا للنظام القضائي الأمريكي ضده وادعى أنه رفع السرية عن جميع المواد الموجودة في مقر إقامته في مارالاغ.