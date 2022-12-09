صربيا تنظر في عودة ألف جندي إلى كوسوفو بموجب قرار مجلس الأمن

قال بيتر بيتكوفيتش، رئيس المكتب الصربي لكوسوفو وميتوهيا، يوم الخميس، إن الحكومة الصربية ستنظر في إعادة ما يصل إلى 1000 جندي من قواتها الأمنية إلى كوسوفو وميتوهيا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1244 بسبب تحركات بريشتينا المثيرة للجدل.

بلغراد – سبوتنيك . وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحافي استثنائي: “ستنظر بلغراد، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1244، في عودة ما يصل إلى 1000 من قواتنا الأمنية إلى أراضي كوسوفو وميتوهيا… كرر الرئيس [الصربي] ألكسندر فوسيتش عدة مرات أنه لن تكون هناك مذابح مرة أخرى”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا لم يتم فهمه بشكل شامل في الغرب من قبل أولئك الذين يتعين عليهم التحدث بشكل منطقي إلى بريشتينا”.

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وأضاف بيتكوفيتش أن نحو 350 ضابطا من الشرطة والقوات الخاصة، مجهزين بالدروع الثقيلة والأسلحة الآلية، دخلوا كوسوفسكا ميتروفيتشا و”احتلوا حرفيا كل شمال كوسوفسكا ميتروفيتشا للاحتماء في أجزاء من المدينة مع سكان مختلطين عرقيا”.

وقال المسؤول أيضا إن رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، “يواصل القيام بأعمال لاحتلال شمال كوسوفو وميتوهيا”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 200 ضابط شرطة مسلح من الوحدة الخاصة الكوسوفية، يرافقهم معدات مدرعة، دخلوا وأغلقوا مدينة كوسوفسكا ميتروفيتشا المأهولة بالصرب في شمال كوسوفو.

وقال وزير الداخلية الكوسوفي، شيلال سفيكلا، إن الوجود المتزايد لقوات الشرطة في كوسوفسكا ميتروفيتشا ضروري لضمان السلامة العامة في أعقاب “الهجمات العنيفة المتكررة من قبل الجماعات الإجرامية ضد مؤسساتنا ومواطنينا في تلك المنطقة”.

ويوم الثلاثاء، اقتحم ممثلو لجنة الانتخابات في كوسوفو، برفقة الشرطة، لجان الانتخابات البلدية في بلدات زوبين بوتوك وليبوسافيتش وشمال كوسوفسكا ميتروفيتشا المأهولة بالصرب. وسمعت صفارات الإنذار في جميع أنحاء المدن، وتم تداول مقاطع فيديو لمواطنين مذعورين على الشبكات الاجتماعية.