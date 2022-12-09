اخبار العالم

بوتين يصل إلى قيرغيزيا لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إلى عاصمة قيرغيزيا، بيشكيك، لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

بيشكيك – سبوتنيك. ومن المتوقع أن يلتقي بوتين برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على هامش القمة.
قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يقرون إطلاق عملية التفاوض بشأن التجارة الحرة مع الإمارات
أمس, 13:18 GMT
وقال مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، يوم الخميس، إن قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيناقشون تشكيل سوق مشتركة للغاز خلال القمة.
وستنتقل رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى روسيا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2023.
ويتكون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي أنشئ في يناير 2015، من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وروسيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك