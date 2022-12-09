بوتين يصل إلى قيرغيزيا لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إلى عاصمة قيرغيزيا، بيشكيك، لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

بيشكيك – سبوتنيك . ومن المتوقع أن يلتقي بوتين برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على هامش القمة.

قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يقرون إطلاق عملية التفاوض بشأن التجارة الحرة مع الإمارات

وقال مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، يوم الخميس، إن قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيناقشون تشكيل سوق مشتركة للغاز خلال القمة.

وستنتقل رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى روسيا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2023.