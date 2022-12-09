بوتين يصل إلى قيرغيزيا لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إلى عاصمة قيرغيزيا، بيشكيك، لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
بيشكيك – سبوتنيك. ومن المتوقع أن يلتقي بوتين برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على هامش القمة.
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أمس, 13:18 GMT
وقال مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، يوم الخميس، إن قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيناقشون تشكيل سوق مشتركة للغاز خلال القمة.
وستنتقل رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى روسيا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2023.
ويتكون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي أنشئ في يناير 2015، من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وروسيا.
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