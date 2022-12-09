وزير الخارجية المجري: بروكسل تستخدم جميع أنواع الابتزاز ضد بودابست

قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، يوم الخميس، إنه يجب أن تكون المجر مستعدة لهجمات خطيرة من الاتحاد الأوروبي لأن “بروكسل وآلة الدعاية الليبرالية” ليست انتقائية في وسائلها وتستخدم جميع أنواع الابتزاز ضد بودابست.

بودابست – سبوتنيك . وقال سيارتو لمنتدى التضامن المدني: “في الوقت الحالي، لا يوجد عمليا أي نوع من الابتزاز لم تلجأ إليه بروكسل ضد المجر… لطالما تعرضنا للهجوم والهجوم بشراسة، ولكن في النهاية، كنا دائما على حق. في الفترة المقبلة، بالطبع، علينا أن نعد أنفسنا لهجمات خطيرة في المستقبل. من الواضح أن بروكسل وآلة الدعاية الليبرالية الدولية لن تختار الوسائل”.

وأضاف: “سيتبع ذلك ابتزاز الأموال والابتزاز السياسي ونشر الدعاية المزيفة والأكاذيب”.

المفوضية الأوروبية توصي بتجميد المليارات من تمويل المجر

وأشار الوزير إلى أنه على مدى السنوات الـ 12 الماضية، لم تكن سياسة بودابست لمكافحة الأزمة أبدا “في التيار الرئيسي” للاتحاد الأوروبي، “لكنها كانت ناجحة دائما”.

وقال سيارتو، إن المجر بنت أسوارا على الحدود الجنوبية عندما طلب منها قبول المهاجرين، واشترت لقاحات كوفيد-19 من روسيا والصين عندما كان الاتحاد الأوروبي ينتظر اللقاحات الغربية الصنع، وتدعو الآن إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.

مسؤول إيراني: واشنطن تطلب من طهران العودة لإحياء الاتفاق النووي بعد فشل محاولة الإطاحة بالحكومة

وكرر الوزير أن هدف بودابست هو تجنب الركود في وقت “نشأت فيه أزمة الطاقة على نطاق لم يسبق له مثيل في أوروبا”.

ونهاية الشهر الماضي، أوصت المفوضية الأوروبية، بتجميد 13 مليار يورو (13.48 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر، بحجة أن بودابست تقصر في الوفاء بالتزاماتها تجاه سيادة القانون الأوروبي.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن المجر على وجه الخصوص فشلت في تنفيذ الإصلاحات، والتي وعدت بها لضمان نظام قضائي عادل عندما يتعلق الأمر بقرارات الادعاء.