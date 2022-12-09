اندلاع حريق داخل مصنع للإطارات في بارناول الروسية

قال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية في منطقة ألتاي، يوم الجمعة، إن أكثر من 100 شخص وقطار إطفاء يطفئون حريقا كبيرا في مؤسسة في مدينة بارناول الروسية على مساحة نحو ةألف متر مربع.

بارناول، روسيا – سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان: “اليوم… تلقت وزارة الطوارئ رسالة عن حريق في متجر إحدى شركات بارناول في شارع كوسمونافتوف. في وقت وصول الوحدات الأولى، وأنه تم كتشاف الحريق في مبنى مكون من أربعة طوابق”، لافتة إلى أن “الحريق ينتشر”.

اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي روسيا

وأضافت الوزارة أن 110 أشخاص و33 وحدة من المعدات، بما في ذلك قطار إطفاء، يشاركون في العملية.

وأشار البيان إلى أنه حتى الآن، لا توجد إصابات.

ويتم إطفاء الحريق في ظروف صعبة للغاية من الدخان الكثيف ودرجات الحرارة المتجمدة. وانخفضت درجة الحرارة إلى أقل من -27 درجة مئوية (-16.6 درجة فهرنهايت).