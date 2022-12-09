الطوارئ الروسية: اندلاع حريق من المستوى الرابع داخل مركز للتسوق في مقاطعة موسكو

قالت الإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، صباح الجمعة، إن حريقا اندلع داخل متجر “OBI” في مركز “ميغا خيمكي” للتسوق في مدينة خيمكي التابعة لمقاطعة موسكو.

موسكو – سبوتنيك . وقالت الإدارة لوكالة “سبوتنيك” إن الحريق يغطي مساحة 7000 متر مربع، مضيفة أن العلب المليئة بالطلاء والهباء الجوي تنفجر في المتجر في مكان الحادث.

ويشارك نحو 30 شخصا وتسع وحدات من المعدات في إطفاء الحريق.

اندلاع حريق داخل مصنع للإطارات في بارناول الروسية

وقال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية إنه “تم تصنيف الحريق في الساعة 7:05 صباحا [بتوقيت موسكو، الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش] بالمستوى الرابع من أصل خمسة”.

وأضافت الوزارة أن طيران الوزارة تم وضعه في حالة تأهب بسبب الحريق وهو مستعد للمساعدة في إطفاء العمليات.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة موسكو على “تلغرام” إنه وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات.