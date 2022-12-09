إعلام: الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين، تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في هذين البلدين.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الجزء الرئيسي من العقوبات المتوقعة سيتم فرضه وفقًا لما يسمى بقانون “ماغنيتسكي”.

ويتعلق الجزء الآخر من العقوبات بطائرات إيرانية دون طيار يُزعم أنها متمركزة على الأراضي الروسية، وهو ما نفته روسيا مرارًا، والصيد غير القانوني في المحيط الهادئ، الذي تتهم واشنطن بكين بدعمه.

هذا وسبق للسلطات الأمريكية أن اعتمدت في 2012 قانوناً، يطلق عليه اسم “قانون ماغنيتسكي” نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق “إرميتاج كابيتال ماناجيمينت” للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية باحتيال ضريبي. وتوفي ماغنيتسكي، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009، بعد أن قضى عاما واحدا تقريبا في السجن، وأثارت وفاته صدى اجتماعيا على نطاق واسع سواء كان في روسيا أو خارجها.

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