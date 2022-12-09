شركة "سبيس إكس" تطلق أقمارا صناعية لمنافستها "وين واب" إلى المدار

أطلقت شركة “سبيس إكس” التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، أقمارا صناعية لشركة “وين واب” المنافسة لها والمتخصصة في مجال الإنترنت، والتي رفضت روسيا التعاون معها.

ونشر الموقع الرسمي للشركة البث المباشر لعملية إطلاق صاروخ “Falcon-9″، يوم الخميس، الساعة 5:27 مساءً بالتوقيت الشرقي (الجمعة 3:27 بتوقيت موسكو)، من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وقال البيان: “اكتمل نشر أقمار وين واب”.

وفقا لموقع “وين واب”، فالحديث يدور عن إطلاق 40 قمرا صناعيا في المدار. سيقومون بتوسيع مجموعة “وين واب” إلى ما يزيد قليلا عن 500 جهاز، أي ما يقرب من 80 % من الإجمالي المخطط له.

هذا وأكدت شركة “روسكوسموس” الروسية، في وقت سابق، أنها ستقدم بأسعار تفضيلية خدمات الإطلاق الصاروخية المتبقية بعد تعليق التعاون مع “وين واب” للبلدان الصديقة، والتي تكن الاحترام لموسكو وصناعة الصواريخ ومجالات الفضاء الروسية.

روغوزين: روسكوسموس تقدم خدمات الإطلاق المتبقية بعد تعليق التعاون مع “وين واب” بأسعار تفضيلية