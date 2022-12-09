إيران تطالب أوروبا بالتوقف عن "استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين"

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بعض الدول والمسؤولين الأوروبيين بالتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.

وذكرت الخارجية الإيرانية في تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية في “تويتر”، مساء أمس الخميس، أن حكومة بلادها تتعامل مع أعمال الشغب والعملية القضائية بأقصى درجات ضبط النفس، مقارنة بالكثير من الأنظمة الغربية التي تسيء إلى سمعة المحتجين السلميين والمتظاهرين وتقمعهم بعنف.

Yet, public security is redline. Armed assault & vandalism aren’t tolerable, even to Western regimes who’ve find an opportunity to hypocritically lecture 🇮🇷. Instead of exposing its mendacity by politicized statements, West must stop hosting, backing & encouraging terrorists. 2/ pic.twitter.com/Z30NDcK6av — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) December 8, 2022

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي استخدمت أساليب متناسبة وقياسية ضد أعمال الشغب، وذلك ردا على ما أسمته بـ”تدخل بعض الدول والمسؤولين الأوروبيين في الشؤون الداخلية لبلادها، مطالبة هذه الدول بالكف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.