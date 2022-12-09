بوتين: طبيعة التهديدات ونطاقها يتطلبان تفاعلا متزايدا في خط الدفاع

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن طبيعة التهديدات ونطاقها يتطلبان تفاعلا متزايدا في خط الدفاع.

وقال بوتين في خطاب له عبر الفيديو أمام اجتماع رؤساء وزارات الدفاع في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، إن طبيعة وحجم التهديدات يفرضان متطلبات متزايدة على التعاون بين وزارات الدفاع.

وأضاف: “أنا مقتنع بأن طبيعة وحجم التهديدات الحديثة يفرضان متطلبات متزايدة على تفاعلنا بين إدارات الدفاع. ومن الضروري العمل معا لتشكيل نظام أكثر مرونة واستدامة للأمن والتعاون يكون مناسبًا للتحديات الحالية، ويمكن أن لا تستند إلى بعض القواعد الأسطورية غير المكتوبة التي لم يرها أحد، ليس على هيمنة شخص ما واحتكاره، ولكن فقط على القانون الدولي واحترام مصالح الآخرين”.

وأشار بوتين إلى أن الغرب يريد الحفاظ على الهيمنة بأي وسيلة وتعزيز القوة، واللجوء إلى العقوبات والثورات الملونة”، مؤكدا أن الناتو يتوسع بقوة، وتابع: “في الوقت نفسه، تتزايد احتمالات نشوب صراع في العالم، وهذا نتيجة مباشرة لمحاولات بعض النخب في الغرب للحفاظ على هيمنتها السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والأيديولوجية بأي وسيلة. تعمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي”.

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