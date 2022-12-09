مقتل 9 أشخاص وإصابة اثنين إثر انفجار منجم فحم غربي إندونيسيا

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في انفجار منجم للفحم غربي إندونيسيا.

وأفادت وكالة “شينخوا” نقلا عن المسؤول الصحفي بمكتب البحث والإنقاذ الإقليمي في الهند، عارف براتاما، “بانفجار منجم فحم في مقاطعة سومطرة الغربية غربي إندونيسيا اليوم (الجمعة)، ما أسفر عن مقتل تسعة عمال وإصابة اثنين آخرين وفقدان آخر”.

هذا وقال بيان لوزارة الطوارئ في الجمهورية لوكالة “سبوتنيك”، في وقت سابق، إن انفجارا للغاز داخل منجم في منطقة كاراجندا الكازاخستانية أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين خلال انفجار غاز داخل منجم في كازاخستان

وبحسب المعطيات الأولية، حدث انفجار مفاجئ للغاز في مدينة شاختينسك في منجم لينين للفحم، أثناء حفر آبار تصريف الغاز، ما تسبب في وفاة أربعة عمال، وإصابة أربعة عمال آخرين.

وأضاف البيان أنه تم إجلاء 106 عمال.