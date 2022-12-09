لوكاشينكو: يجب عقد قمة مشتركة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي والبريكس

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه من الضروري عقد قمة مشتركة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس، ربما بمشاركة دول في “آسيان”.

وقال لوكاشينكو في كلمة له خلال أعمال قمة الاتحاد الاقتصادي الأورواسي، اليوم الجمعة: “أعتقد أن الوقت قد حان لعقد قمة للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون وبريكس. هذه البلدان تشاركنا نهجنا بشأن الحاجة إلى احترام الثقافات والآراء والأنظمة السياسية المختلفة. ربما ترغب دول من آسيان بالمشاركة في مثل هذا الاجتماع”.

ووفقا له، فإن “البنود الأساسية على جدول أعمال القمة يمكن أن تكون قضايا التعاون الاقتصادي، مثل تشكيل تكتلات تجارية إقليمية واستخدام العملات الوطنية إلى جانب موضوعات الطاقة والأمن”.

وقال المسؤول في الكرملين، يوري أوشاكوف، يوم الخميس، إن قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيناقشون تشكيل سوق مشتركة للغاز خلال القمة.

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وستنتقل رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى روسيا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2023.