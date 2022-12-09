إعلام: "تويتر" يتجسس على مستخدمي 70 ألف موقع

كشفت تقارير إعلامية غربية، اليوم الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بإمكانه الوصول إلى بيانات مستخدمي نحو 70 ألف موقع إلكتروني آخر.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، أن “تويتر” أو “الطائر الأزرق” بإمكانه الوصول إلى بيانات مستخدمي نحو 70 ألف موقع إلكتروني آخر، من بينها مواقع تابعة للحكومة الأمريكية وأخرى لشركات الرعاية الصحية.

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وأوضحت الصحيفة أن “تويتر” يحصل على تلك البيانات من خلال أداة الإعلان الخاصة به المسماه بـ”بيكسل”، حيث يضمنها المعلنون في مواقعهم بهدف تتبع وتحليل واستهداف المستخدمين، في وقت تقوم تلك الأداة “بيكسل” بتوجيه بيانات المستخدمين إلى “تويتر”، التي تشمل عنوان “IP” الخاص بهم، فضلا عن معلومات الدفع الإلكتروني وبعض الأنشطة الأخرى على الإنترنت.