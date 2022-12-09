الرئيس الصيني: بكين ودول الخليج العربي تنشئ مركزين مشتركين للأمن النووي والاستثمار

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن الصين ودول الخليج العربية تنشئ مركزين مشتركين للاستثمار والأمن النووي.
وأشار جين بينغ إلى أن “بلاده تتواصل مع مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته، موضحااً أن على بلاده تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتحقيق التكامل ودفع التنمية”.
نرحب بمشاركة الدول الخليجية في مبادرة الأمن العالمي، نعمل سويا على تحقيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
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أمس, 20:12 GMT
وأضاف أيضاً “علينا تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتحقيق التكامل ودفع التنمية”.
وأشار الرئيس الصيني في كلمته عن قيام بلاده بإنشاء مجلس استثمار مع دول الخليج، وإنشاء المركز الخليجي الصيني للأمن النووي.
بكين ستعزز التعاون مع دول الخليج في الاستثمار بالطاقة النظيفة.
وأردف جين بينغ أن “جهود الصين تتضافر مع دول الخليج لتفعيل نظام المدفوعات بالعملات المحلية”.
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