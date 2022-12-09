القوات الروسية تحيد أكثر من 30 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك وتدمر 3 مدرعات

وجاء في بيان الوزارة: “على محور دونيتسك، ونتيجة للإجراءات النشطة للقوات الروسية تم خلال يوم واحد القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث مدرعات وشاحنتين”.

وأضافت الدفاع أنه “على محور كراسني ليمان، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية، وقامت بصد عدة هجمات للقوات الأوكرانية، أسفرت عن القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتي مشاة، وأربع شاحنات”.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية قامت خلال يوم واحد بتدمير ست راجمات صواريخ من طراز “إم إل آر إس” أمريكية الصنع و”مارس 2″ ألمانية الصنع، في مقاطعة زابوروجيه “تم الكشف عن مواقع إطلاق نار مؤقتة في منطقة شيفتشينكوفسكوي بمقاطعة زابورجيا، وتدمير ست منصات راجمات صواريخ من طراز “إم إل آر إس” أمريكية الصنع و”مارس 2″ ألمانية الصنع”.