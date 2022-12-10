الجزائر: تعزيز العلاقات مع الصين يخلق عالما متعدد الأقطاب بعيدا عن مساعي الهيمنة

قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الجمعة، إن تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي والصين من شأنه أن يسهم في ظهور عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن السياسات الأحادية ومساعي الهيمنة.

واعتبر ممثل الرئيس الجزائري في الكلمة التي ألقاها في القمة العربية الصينية الأولى بالعاصمة السعودية الرياض، أن الشراكة العربية الصينية انتقلت إلى مرحلة جديدة منذ إنشاء منتدى التعاون الصيني العربي، مضيفا “لدينا رغبة مشتركة في تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين”.

وأكد في الوقت ذاته أن الدول العربية “لم تتخلف في دعم مبدأ وسياسة الصين الواحد” في إشارة إلى أزمة جزيرة تايوان، كما أشاد بالموقف المشترك تجاه القضية الفلسطينية التي تمثل القضية المركزية في العالم العربي بما يستوجب تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم لها.

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وانطلقت، الجمعة، الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الصينية بمشاركة الجزائر، والتي يشارك فيها رئيس الوزراء، أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتنعقد 3 قمم صينية عربية في العاصمة الرياض، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري. بحضور 30 قائد دولة ومنظمة دولية، برئاسة العاهل السعودي وولي عهده والرئيس الصيني.