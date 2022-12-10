الخارجية الروسية تستدعي السفير الكندي في موسكو

في أجواء المشاعر المعادية لروسيا، التي تثيرها السلطات الرسمية الكندية، فإن مثل هذه الممارسات التي تمليها أوضاع سياسية داخلية بحتة، سواء من خلال الحديث عن “قيم غير تقليدية”، أو ترويج أوتاوا لروايات تاريخية زائفة، تعتبر شيئاً يتجاوز الأعراف الدبلوماسية.