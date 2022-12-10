مستشار محمد بن زايد يوضح الهدف من مشاركة الإمارات في القمتين الخليجية والعربية الصينية

‎ ‎أوضح الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، ‏الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الهدف من مشاركة الإمارات في القمتين الخليجية ‏والعربية الصينية.‏

وقال قرقاش إن “الهدف من مشاركة الإمارات في القمتين هو تكامل وتظافر الجهود بما يحقق التقدم والازدهار المشترك”.

وأكد أن “الإمارات تواصل بعزم وثقة مد جسور التعاون والعمل المشترك مع الأشقاء وكافة الأصدقاء، بما يسهم في الرفاه والاستقرار المشترك، وتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من تقدم و تطور”.

مشاركة الإمارات في القمتين الخليجية و العربية الصينية هدفها تكامل وتظافر الجهود بما يحقق التقدم والازدهار المشترك، خالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها الكريمة لهذا الحدث المهم وهذه القمم الناجحة ١/٢ pic.twitter.com/cCQF5ZZMye — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 9, 2022

وختم أنور قرقاش تغريداته على “تويتر” بالقول إن الإمارات “تؤمن بأن الشراكات والحوار المستمر بين الدول والشعوب هو السبيل الأفضل نحو مستقبل مزهر ومشرق”.

الامارات تواصل بعزم و ثقة مد جسور التعاون و العمل المشترك مع الأشقاء و كافة الاصدقاء بما يسهم في الرفاه والاستقرار المشترك و تحقيق ما تصبو اليه شعوبنا من تقدم و تطور. نؤمن بأن الشراكات و الحوار المستمر بين الدول و الشعوب هو السبيل الافضل نحو مستقبل مزهر و مشرق ٢/٢ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 9, 2022

وترأس حاكم إمارة الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعمال ” قمة الرياض العربية ــ الصينية للتعاون والتنمية”.

وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن الصين ستنشئ مركزا استثماريا مشتركا مع دول الخليج العربية، كما سيتم العمل على إنشاء المركز الخليجي الصيني للأمن النووي.

وقال الرئيس الصيني، متحدثا في افتتاح القمة الخليجية الصينية الأولى، والذي بثته قناة “العربية”: “ستنشئ دول الخليج والصين مركزا استثماريا مشتركا. سنعزز التعاون مع دول الخليج في الاستثمار بالطاقة النظيفة”.

وأضاف “نرحب بمشاركة دول الخليج في مبادرة إرساء الأمن العالمي، سنعمل على إنشاء مركز بين الصين ودول الخليج للأمن النووي”.

الرئيس الصيني: سنواصل استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج

وأشار شي جين بينغ إلى أن بلاده اتفقت ودول المنطقة، على العمل معا لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البشرية.

وانطلقت أعمال القمة الخليجية الصينية الأولى، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.