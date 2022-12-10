رسميا… نيمار يحقق رقم بيليه التاريخي مع البرازيل

استطاع نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، أن يحقق الرقم القياسي ‏الذي سجله مواطنه، أسطورة كرة القدم، بيليه، 77 هدفا مع منتخب ‏البرازيل، اليوم الجمعة، وذلك في مباراته ضد المنتخب الكرواتي.

وسدد المهاجم البرازيلي هدفه في شباك المنتخب الكرواتي من مدى قريب في الوقت الإضافي، ليضع البرازيل في المقدمة، ويطابق رقم بيليه في الأهداف، التي سجلها بين عامي 1957 و1971.

وسجل نيمار، البالغ من العمر 30 عاما 77 هدفا في 124 مباراة مع منتخب البرازيل، فيما وجاءت أهداف بيليه القياسية مع المنتخب الوطني في 92 مباراة.

ويحتل رونالدو، الفائز بكأس العالم مع البرازيل عام 2002، المركز الثالث في القائمة، برصيد 62 هدفا في 98 مباراة.

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يشار إلى أن بيليه ما زال يتلقى العلاج بأحد مستشفيات في البرازيل من عدوى الجهاز التنفسي، التي تفاقمت لديه بسبب إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وذكر أحدث تقرير طبي أن بيليه، الذي خضع لعملية جراحية في العام الماضي لإزالة ورم في القولون، أنه في حالة جيدة.