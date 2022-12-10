الرئيس الصيني: بكين ودول الخليج العربي تعمل على تطوير الدفع بالعملات الوطنية

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إن بكين والدول العربية في الخليج العربي تعمل على ‏تطوير المدفوعات بالعملات الوطنية.

الدوحة – سبوتنيك. وأضاف في القمة الصينية الخليجية بالرياض، أن “الصين ودول الخليج تبذل جهودا منسقة لتفعيل أنظمة الدفع بالعملات المحلية”.

كما أشار الرئيس الصيني إلى أن الصين ودول الخليج تعتزمان زيادة تحسين تعاونهما الاقتصادي، واقترح إنشاء مجلس استثمار صيني في المنطقة.

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وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، علقت اليوم الجمعة، على اكتمال أول معاملة دفع باليوان الصيني عبر الحدود بين المملكة العربية السعودية ومدينة ييوو الصينية، وذلك قبل انطلاق القمة الأولى بين الصين والدول العربية، التي انعقدت في الرياض.

ولفتت نينغ إلى أن “حجم التجارة مع الدول العربية خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام ‏الجاري 319.295 مليار دولار، والذي يمثل زيادة 35.28 في المئة على أساس سنوي”.‏

وأشارت كذلك إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أعرب خلال زيارته إلى السعودية عن أمل بلاده في رفع مستوى التعاون التجاري والاستثماري والمالي، وتوسيع التعاون في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي مع المملكة العربية السعودية.

ووصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء الماضي، في زيارة دولة ستستمر حتى يوم السبت الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.