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الأرجنتين تواجه كرواتيا في نصف النهائي بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد ما تخطى هولندا بركلات الترجيح (4-3) اليوم الجمعة في ربع النهائي.

انتهت المباراة بشوطيها الإضافيين بالتعادل (2-2) لتتجه إلى ركلات الترجيح، وأحرز هدفا الأرجنتين ناهويل مولينا وليونيل ميسي (ركلة جزاء) في الدقيقتين 35 و73، بينما سجل ثنائية هولندا فيجورست بالدقيقتين 83 و90+11.
بطولة كأس العالم 2022

البرازيل تغادر كأس العالم 2022 بعد هزيمتها أمام كرواتيا بركلات الجزاء

أمس, 18:23 GMT
وتلتقي الأرجنتين في نصف النهائي مع كرواتيا، الثلاثاء المقبل، على الملعب ذاته بعد أن أقصت البرازيل (4- 2) بركلات الترجيح أيضا.

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موقع سبوتنيك الروسي

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