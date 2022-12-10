الأرجنتين تواجه كرواتيا في نصف النهائي بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح

ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد ما تخطى هولندا بركلات الترجيح (4-3) اليوم الجمعة في ربع النهائي.
انتهت المباراة بشوطيها الإضافيين بالتعادل (2-2) لتتجه إلى ركلات الترجيح، وأحرز هدفا الأرجنتين ناهويل مولينا وليونيل ميسي (ركلة جزاء) في الدقيقتين 35 و73، بينما سجل ثنائية هولندا فيجورست بالدقيقتين 83 و90+11.
بطولة كأس العالم 2022
البرازيل تغادر كأس العالم 2022 بعد هزيمتها أمام كرواتيا بركلات الجزاء
أمس, 18:23 GMT
وتلتقي الأرجنتين في نصف النهائي مع كرواتيا، الثلاثاء المقبل، على الملعب ذاته بعد أن أقصت البرازيل (4- 2) بركلات الترجيح أيضا.
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