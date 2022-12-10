الأرجنتين تواجه كرواتيا في نصف النهائي بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح

انتهت المباراة بشوطيها الإضافيين بالتعادل (2-2) لتتجه إلى ركلات الترجيح، وأحرز هدفا الأرجنتين ناهويل مولينا وليونيل ميسي (ركلة جزاء) في الدقيقتين 35 و73، بينما سجل ثنائية هولندا فيجورست بالدقيقتين 83 و90+11.

وتلتقي الأرجنتين في نصف النهائي مع كرواتيا، الثلاثاء المقبل، على الملعب ذاته بعد أن أقصت البرازيل (4- 2) بركلات الترجيح أيضا.