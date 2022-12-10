القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالمدفعية من عيار 155 ملم

قصفت القوات الأوكرانية منطقتين في مدينة دونيتسك، ليل الجمعة، وأطلقت ما مجموعه خمس قذائف مدفعية من عيار 155 ملم.

وأعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القصف شمل نيتايلوف في مدينة دونيتسك (مقاطعتي كييفسكي وكويبيشيفسكي)، حيث أُطلق خمس قذائف من عيار 155 ملم.

كما قصفت القوات الأوكرانية قرية هولميفسكي في دونيتسك ليلة الجمعة، باستخدام ثلاث قذائف مدفعية عيار 155 ملم.

أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تحيد أكثر من 30 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك وتدمر 3 مدرعات

ردا على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وزودت أوكرانيا بالأسلحة.