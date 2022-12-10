صفارات الإنذار تدوي في 3 مناطق بأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في خاركوف الأوكرانية، في وقت متأخر من ليل الجمعة.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أظهرت البيانات أن التحذير من الغارة الجوية كان ساري المفعول في حوالي الساعة 23:19 بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة.

وبحسب السلطات الأوكرانية، أعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي ميكولايف وفي الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من خيرسون.

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

يوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالمدفعية من عيار 155 ملم

هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الجمعة، عن تقديم بلاده لحزمة “مساعدات دفاعية” لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.