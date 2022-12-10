بيرو تستدعي القائم بالأعمال الكولومبي بسبب تصريحات بشأن الرئيس المعزول كاستيلو

استدعت وزارة الخارجية البيروفية القائم بالأعمال الكولومبي، عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بشأن عزل الرئيس البيروفي بيدرو كاستيلو.

وقالت الوزارة على “تويتر”، يوم الجمعة: “استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الكولومبي وأعربت عن دهشتها من تصريحات أدلت بها سلطات كولومبيا بشأن الأحداث الأخيرة في بيرو”.

يوم الخميس، حث الرئيس الكولومبي لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان على اتخاذ تدابير وقائية فيما يتعلق بكاستيلو، قائلا إن “حق الأخير في الانتخاب والترشح قد انتهك، وكذلك الحق في استقلال القضاء”.

أكدت وزارة خارجية بيرو في بيانها على “تويتر”، يوم الجمعة، أن “هناك احترامًا كاملاً لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة وفصل السلطات، مما يضمن وصول جميع مواطنينا إلى العدالة المستقلة في بيرو”.

وعزل الكونغرس البيروفي كاستيلو يوم الأربعاء، فيما أدت رئيسة الوزراء دينا بولوارت اليمين كرئيسة جديدة للبلاد في غضون ساعتين من التصويت على الإقالة، وتعهدت بقضاء الفترة المتبقية من ولاية كاستيلو حتى يوليو/تموز 2026.

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تم القبض على كاستيلو، الذي حاول حل البرلمان قبل التصويت، بعد بدء إجراءات الإقالة ووجه له مكتب المدعي العام البيروفي دعوى جنائية ضده بتهمة محاولة انقلاب وجرائم ضد الدولة.

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، يوم الخميس، إن سفير المكسيك في بيرو، بابلو مونروي، التقى بكاستيلو وأكد عزمه على طلب اللجوء السياسي في المكسيك.