القوات الأوكرانية تستهدف لوغانسك بصواريخ هيمارس

استهدفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف في جمهورية لوغانسك بواسطة صواريخ “هيمارس” الأمريكية.

وبحسب مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قصفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف في لوغانسك في الساعة (23:15 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) بثلاثة صواريخ هيمارس.

في وقت سابق أمس، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، تقديم بلاده لحزمة “مساعدات دفاعية” لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار”.

وبحسب المتحدث، فإن الحزمة الجديدة ستتضمن “إمكانيات جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية ومواجهة التهديدات”، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة، كما أن حزمة المساعدات ستشمل 8000 قذيفة مدفعية وصواريخ هيمارس.

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وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعًا لروسيا.

وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو “تلعب بالنار” بتزويد أوكرانيا بالسلاح.