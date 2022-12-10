صفارات الإنذار تدوي في أوديسا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في أوديسا، اليوم السبت.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أظهرت البيانات أن التحذير من الغارة الجوية كان ساري المفعول في حوالي (02:00 بتوقيت غرينتش اليوم).

يأتي ذلك في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في خاركوف وميكولايف وفي الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من خيرسون.

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

يوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في 3 مناطق بأوكرانيا

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الجمعة، عن تقديم بلاده لحزمة “مساعدات دفاعية” لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.