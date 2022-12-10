علق قراء صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية على محاكمة المواطن الأوكراني “المليونير” ديمتري مالينوفسكي، معربين عن رأيهم بأن البلاد تديرها مافيا بقيادة فلاديمير زيلينسكي.

كما تشير الصحيفة، فإنه تم الاعتراف رسميًا بالرجل على أنه “ميت” نتيجة حادث في عام 2014، وقدمت زوجته طلبا، بينما أصدرت الشرطة الأوكرانية شهادة وفاة دون أي تحقق من الحقائق. ومع ذلك، قبل شهرين، وصل مالينوفسكي إلى فرنسا، ربما هربا من الدائنين الذين خدعهم، بينما كان قادرا على دخول البلاد بفضل جواز سفر روماني مزور. في أكتوبر/تشرين الأول 2018، اتهم الأوكراني بـ “غسيل منظم لدخل العصابات”، ويوم الخميس الماضي حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بغرامة مائة ألف يورو ومصادرة قلعة لاروشيبو القديمة.

هذا وتسبب المنشور في استجابة نشطة من القراء في التعليقات.

وقال أحد المعلقين: “لدى المرء انطباع بأنه في أوكرانيا، وكذلك خارجها، كل شخص يديره نوع من المافيا، ومستعد للتداول في أي شيء، طالما أن هناك الكثير من المال. الأشخاص غير المبدئيين والخطرين للغاية لن يوقفهم شيء! الآن “شخصية العام” هو الرئيس (فلاديمير زيلينسكي)، الذي يبدو لي أنه بعيد عن القداسة مثل بطل هذا المقال”.

وأضاف آخر: “هذا من أجل من يحرم ماكرون الفرنسيين من النفط والغاز، وفي الوقت نفسه يدفع التضخم إلى أقصى الحدود وبطريقة متفجرة. الهدف هو جعل مالينوفسكي يشعر بالرضا”.

وعلق لاتود: “حقيقة أن قلعة لاروشيبو، التي سميت على اسم عضو في لجنة السلامة العامة في 1793-1794، سقطت في أيدي مافيا أوكرانية، أمر مخجل لا يصدق. إلى متى سيبصق الفرنسيون على تراثهم الثقافي؟ لذلك كل شيء يتدحرج إلى الجحيم مع هذا البلد، بقدر ما تستطيع”.

مذيع أمريكي يصف زيلينسكي بالديكتاتور الخطير

من جانبه، كتب ديدال: “في الحقيقة، يا لها من مفاجأة! يمكن إقناع الأوروبيين بـ” نزاهة “عمال رأس المال هؤلاء بناءً على تجربتهم المريرة. بينتشوك وغيره من أصدقاء الأوليغارشية الأوكرانيين هم أحد القادة”.