مدينة دوربان بجنوب إفريقيا تعرب عن رغبتها في التعاون مع سيفاستوبول الروسية

وقال مبيلي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت: “نود التعاون مع سانت بطرسبورغ وموسكو، لأن لدينا اهتمامات مشتركة. لقد وقّعنا بالفعل اتفاقية توأمة مع سانت بطرسبورغ. إذا كان هناك المزيد من الشركاء الذين يريدون أن يصبحوا شركاء معنا، سنكون سعداء فقط. نحن لسنا ضد التعاون مع مدن القرم، مع سيفاستوبول وهي أيضًا مدينة ساحلية”.