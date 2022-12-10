روسيا تقدم للأمم المتحدة تطويراتها حول الاتفاقيات العالمية بشأن أمن المعلومات الدولي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، بأن الجانب الروسي سيعرض عل المجتمع الدولي، في المستقبل القريب، تطويراته بشأن الاتفاقيات العالمية والملزمة للجميع في مجال أمن المعلومات الدولي.
وقال سيرومولوتوف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، تعليقا على القرار بشأن أمن المعلومات الدولي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن الشيء الرئيسي فيه هو “دعم أنشطة مجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة (OEWG) بشأن القضايا الأمنية في الاستخدام. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2021-2025 وآلية التفاوض هذه هي الوحيدة من نوعها حول هذه القضية. وتتمثل مهمتها الأساسية في منع تحويل فضاء المعلومات إلى ميدان من الاشتباكات بين الدول”.
وبحسب نائب وزير الخارجية الروسي، فإن المجموعة “قادرة على توفير شروط لإبرام اتفاقية عالمية وملزمة لجميع الاتفاقيات المتعلقة بأمن المعلومات الدولي”، مضيفا أن “روسيا لديها تطويرات ذات صلة. ونعتزم عرضها في المستقبل القريب لينظر فيها المجتمع الدولي”.
وأضاف سيرومولوتوف أن “الولايات المتحدة وحلفاءها ضد المجموعة”، موضحا أن “تصويتهم ضد قرارنا لم يكن مفاجئًا بالنسبة لنا. بعد محاولة منع إنشاء مجموعة العمل في عام 2020، أظهروا مرة أخرى أنهم غير راضين عن ولايتها”.
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أمس, 10:10 GMT
وختم: “إنهم لا يحبون المساواة بين الدول، وقدرة أي وفد على عرقلة أي قرار إذا رأى هجومًا على السيادة: فريق العمل العالمي هو آلية غير بديلة والقرارات التي يتعين على خصومنا أخذها في الاعتبار”.
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