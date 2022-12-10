روسيا تقدم للأمم المتحدة تطويراتها حول الاتفاقيات العالمية بشأن أمن المعلومات الدولي

وقال سيرومولوتوف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، تعليقا على القرار بشأن أمن المعلومات الدولي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن الشيء الرئيسي فيه هو “دعم أنشطة مجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة (OEWG) بشأن القضايا الأمنية في الاستخدام. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2021-2025 وآلية التفاوض هذه هي الوحيدة من نوعها حول هذه القضية. وتتمثل مهمتها الأساسية في منع تحويل فضاء المعلومات إلى ميدان من الاشتباكات بين الدول”.