الأمين العام للناتو يعرب عن ثقته في تجنب الصراع بين الحلف وروسيا

عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، عن خشيته من خروج الأزمة في أوكرانيا عن السيطرة، لكنه أكد أنه واثق من أنه سيتم تجنب الصراع بين روسيا والحلف.

وقال ستولتنبرغ في تصريحات لصحيفة “إن أر كا” النرويجية: “أخشى أن تخرج الحرب في أوكرانيا عن السيطرة. أخشى حدوث صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، لكنني متأكد من أننا سنتجنب ذلك”.

ووصف الوقت الحالي بأنه “مصيري لأوروبا والنرويج”.

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه “إذا حدث خطأ ما، فقد تكون له عواقب وخيمة”، موضحا أن الناتو يعمل كل يوم لمنع التصعيد.

ووفقا للأمين العام للناتو، فإن الدعم العسكري لأوكرانيا مهم الآن، مبينا أن ” أوكرانيا القوية هي فقط التي تقود إلى السلام”.

هذا وصرح قائد الأسطول الشمالي الروسي، ألكسندر مويسيف، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ودول الناتو كثفت أنشطتها العسكرية في منطقة القطب الشمالي.

موسكو: الولايات المتحدة والناتو يكثفان أنشطتهما العسكرية في القطب الشمالي