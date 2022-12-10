رئيس "الفيفا" يتقدم بالتعازي في وفاة صحفي أمريكي أثناء تغطية المونديال

تقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، اليوم السبت، بتعازيه في وفاة الصحفي الرياضي الأمريكي، جرانت وال، أثناء تغطيته لمباريات دور ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.

سبوتنيك. وتوفي الصحفي وال، البالغ من العمر 48 عاما، أثناء سير مباراة منتخبي هولندا والأرجنتين، أمس الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام دولية.

وقال إنفانتينو في بيان عبر “تويتر”: “بالنيابة عن الفيفا ومجتمع كرة القدم، نعرب عن خالص تعازينا لزوجته سيلين وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت الأصعب”.

وفقا للتقارير الصحفية، فقد شعر الصحفي بتوعك أثناء المباراة ثم فقد وعيه، وفي وقت لاحق، وصلت مجموعة من المسعفين لإنقاذه وحاولت إنعاش القلب، بعدها تم نقله إلى خارج الملعب عبر نقالة.

وكان وال، قد صرح يوم الاثنين الماضي، بأنه مرض أثناء رحلته إلى قطر وزار عيادة طبية، حيث أشار الطاقم الصحي إلى إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.