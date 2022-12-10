طهران تستدعي السفير الألماني لديها بعد موقف برلين "الداعم للفوضى وأعمال الشغب" في إيران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الألماني هانز أودو موتسيل إلى مقر الوزارة، عقب تصريحات المسؤولين الألمان ومواقفهم الداعمة لفوضى وأعمال الشغب في إيران”.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت السفير الألماني معارضتها الشديدة لاستمرار التدخل الألماني غير المقبول في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية”، مؤكدة أن “ألمانيا تتخذ مواقف منافقة ضد الجمهورية الإسلامية بسبب إجراءاتها المشروعة المضادة للإرهاب والعنف”.

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وأعربت الخارجية الإيرانية، عن “أسفها الشديد إزاء المعاملة الانتقائية والمزدوجة للمسؤولين الألمان بحيث يعتبرون الأعمال التخريبية جيدة للآخرين وضارة لبلدهم”.

من جانبه، قال السفير الألماني إنه “سينقل مذكرة الاحتجاج هذه إلى سلطات بلاده في أسرع وقت ممكن”، حسب وكالة “تسنيم”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، قالت في مؤتمر صحفي دوري، إن حل إيران لشرطة الأخلاق لن يخمد مطالب الإيرانيين بالحقوق الأساسية.

وذكرت المتحدثة: “الإيرانيون ينزلون للشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية. إنهم يريدون العيش بحرية، وتقرير المصير، وإجراء مثل هذا (إلغاء شرطة الأخلاق) في حال تنفيذه لن يغير ذلك (التظاهر)”.

وأعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، الأحد الماضي حلّ “شرطة الأخلاق”، والذي يأتي في أعقاب أشهر من الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي توفيت أثناء وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بدعوى عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق”.

وقال منتظري، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن “دوريات شرطة الأخلاق ليست تابعة للسلطة القضائية وتم حلّها من جانب السلطات التي أسستها”.

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وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب “ارتداء الحجاب بشكل غير لائق”.

وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.

وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.