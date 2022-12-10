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ألمانيا تعلن انتهاء أزمة احتجاز الرهائن داخل مركز للتسوق في مدينة دريسدن

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت الشرطة الألمانية، انتهاء أزمة احتجاز الرهائن في مركز للتسوق في مدينة دريسدن شرقي البلاد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة عبر “تويتر”: “انتهت أزمة احتجاز الرهائن في دريسدن”، مضيفة أنها توفر الحماية لشخصين بدا أنهما لم يصابا بأذى.
وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت إخلاء مركز للتسوق والمناطق المحيطة به، بعد اشتباهها في احتجاز رهائن.
وأضافت الشرطة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، أن “إدارة شرطة دريسدن تنفذ حالياً عملية في وسط مدينة دريسدن على خلفية الاشتباه في احتجاز رهائن”.
وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن مسلحاً قتل امرأة ثم اقتحم محطة إذاعة محلية وأطلق عدة طلقات، قبل أن يفر إلى مركز تجاري حيث احتجز عدداً من الرهائن.
ولم تؤكد الشرطة هذه التفاصيل، لكنها حثت المواطنين على تجنب وسط المدينة. وقالت إن سوق شتريتزلماركت لمستلزمات عيد الميلاد سيظل مغلقا في هذا التوقيت.
الشرطة الألمانية تتعامل مع احتجاز رهائن داخل مركز تجاري شرقي البلاد ومقتل شخص في موقع الحادث
11:35 GMT

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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