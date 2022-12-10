تشاووش أوغلو: لولا أردوغان لما تم تمديد اتفاقية الحبوب أو تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه “لولا القيادة الدبلوماسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لما كان من الممكن تمديد اتفاقية الحبوب أو تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن تشاووش أوغلو قوله بأن المكانة الهامة لتركيا كوسيط يحظى بالثقة في مناطق مختلفة من العالم مستشهدا بجهود الوساطة التي تقوم بها في إطار الأزمة الأوكرانية.

وصرح الوزير التركي خلال جلسة بعنوان “حل النزاعات وبناء السلام: تشكيل مستقبل القيادة العالمية”، ضمن أعمال منتدى “تي آر تي وورلد” 2022 في إسطنبول، بأن بلاده هي الوحيدة التي تتولى في آن واحد، الرئاسة المشتركة لمجموعات أصدقاء الوساطة في كل من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي غدا الأحد.

وقال أردوغان خلال كلمته في منتدى “تي أر تي وورلد”، إنه سيبحث مع بوتين وزيلينسكي، الأحد المقبل، تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.

وأضاف “لا رابح في الحرب ولا خاسر في السلام، لذلك سنستمر في جهودنا لحل الأزمة الأوكرانية”.