لافروف: فكرة إنشاء اتحاد الغاز لا تتضمن أي لعبة جيوسياسية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن فكرة إنشاء اتحاد الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، لا تشتمل على أي لعبة جيوسياسية.

موسكو – سبوتنيك. وقال لافروف خلال مقابلة مع قناة “خبر 24” الكازاخية: “في الوقت الحالي، يتم مناقشة مبادرة تشكيل مشروع ثلاثي الأطراف حول الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان”.

المحللون ولا سيما في الغرب تحدثوا على الفور عن لعبة سياسية أو جيوسياسية ما، ليس هناك أي لعبة هنا.

وتابع لافروف: “روسيا وكازاخستان وأوزبكستان دول جارة وتملك نظاما مشتركا لنقل الغاز، وتهتم بضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز مع مراعاة ذروة الاستهلاك الموسمي”.

ووصف لافروف العلاقة بين روسيا وكازاخستان: “علاقاتنا تحالفية، ودائما ما نمد يد العون لبعضنا البعض ونظهر تفهمًا للقرارات التي يتم اتخاذها في أستانا وموسكو”.

نحن ننسق بشكل وثيق أنشطتنا على المستوى الإقليمي وعلى الساحة الدولية.

فكرة “اتحاد الغاز” بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان في مرحلة البحث حاليا

وأردف لافروف: “إن أي اتصالات على جميع المستويات هي دائمًا مساهمة ملموسة وعملية في تعزيز أساس التعاون الثنائي والاتفاق على المهام التي تسمح لنا ببناء الإمكانات الاقتصادية لبلداننا بشكل فعال وتحسين رفاهية المواطنين”.

على الرغم من كل العقوبات التي فرضها الغرب بنشاط مخالفا جميع قواعد القانون الدولي ومبادئ اقتصاد السوق، لم يتأثر حجم التجارة لدينا.