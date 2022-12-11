المجلس الأوروبي يقدم مساعدات مالية إلى أوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو

أعلن المجلس الأوروبي، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق حول حزمة تشريعية لتقديم مساعدات مالية إلى أوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو طوال عام 2023.

القاهرة – سبوتنيك. وأوضح المجلس الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: “توصل المجلس إلى اتفاق حول حزمة تشريعية ستمكّن الاتحاد الأوروبي من مساعدة أوكرانيا ماليًا طوال عام 2023 بمبلغ قيمته 18 مليار يورو”.

المقترح تم إقراره من قبل المجلس اليوم من خلال إجراء خطي، وسيتم تقديمه إلى البرلمان الأوروبي لاعتماده المحتمل الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد يوم الخميس الماضي، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، استنزفت مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد الأوروبي وأظهرت افتقاره إلى القدرات “الحاسمة” للحماية من “التهديدات” على حدوده.

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وعلق جوزيب بوريل على الأزمة الأوكرانية في مؤتمر دفاعي في بروكسل: “هذه (العملية العسكرية) في أوكرانيا كانت بمثابة إيقاظ قاسي للكثيرين منا. نحن ندرك أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت بسرعة بسبب سنوات من نقص الاستثمار”.