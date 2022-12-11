تركيا تقدم مساعدات إنسانية إلى أجهزة الأمن اللبنانية

قدمت تركيا، اليوم السبت، 1023 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الحكومة اللبنانية.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن سفينة تركية وصلت ميناء طرابلس اللبناني، وعلى متنها 43 شاحنة من المساعدات الإنسانية تقدّر بـ 1023 طنا، موجهة للأجهزة الأمنية اللبنانية.

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وقال السفير التركي لدى لبنان علي باريش أولوصوي، إن لقاء رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارته تركيا في 1 فبراير/ شباط الماضي، لعب دورا فعّالا في زيادة المساعدات التركية إلى لبنان.

وأوضح أن بلاده سلمت الداخلية اللبنانية 1036 طنا من المساعدات الغذائية لصالح المؤسسات الأمنية اللبنانية موزّعة على 3 شحنات منفصلة خلال الأشهر الماضية.

وتعهد سفير تركيا لدى لبنان بمواصلة تقديم المساعدات إلى الجيش اللبناني أيضا.